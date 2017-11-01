Рождественский пост в 2017 году начнется 28 ноября и закончится 6 января. Это последний пост в году, который готовит душу и тело верующих к встрече Рождества Христова. Каким же правилам нужно следовать в это время? Читайте в нашем материале.

Этот зимний пост еще носит второе название — Филиппов, так как начинается сразу после дня памяти Святого апостола Филиппа. Люди постятся, чтобы отблагодарить Бога за собранный урожай и подготовиться к празднику рождения Христа. В этот период необходимо воздерживаться от целого ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, в некоторые дни — от рыбы.

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Важно помнить, что во время поста в церкви не проводят обряды крещения и венчания. К тому же не стоит устраивать свадьбы в эти дни, ведь пост посвящен молитвам, покаяниям и очищению от грехов.

До Дня Святого Николая поститься следует по правилам Петрова поста. Также в понедельник, среду и пятницу нельзя употреблять рыбу, растительное масло. В остальные же дни растительное масло разрешено. Если на среду или пятницу выпадет праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, то можно употреблять рыбу. После Дня Святого Николая и до самого Рождества разрешено кушать рыбу в субботу и воскресенье.

В Сочельник стоит отказаться от пищи до первой звезды, а потом начать трапезу нужно с сочива – отваренных в меду пшеницы или риса, с добавлением изюма.

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