D’arts Dance Project приглашает сделать «20 шагов налево»

Один из самых феерических балетов Украины D’arts Dance Project вновь порадует зрителей своим праздничным перформансом «20 шагов налево». Что ждет поклонников танцев на этот раз — читайте в нашем материале.

1 декабря D’arts Dance Project покажет шоу «20 шагов налево» — коллекцию из 20 танцевальных историй, собранную из уже полюбившихся зрителю и новых постановок балета. Танцевальное красноречие, достоверные образы артистов D’arts Dance Project погружает зрителя в круговорот ярких впечатлений!

За десять лет своего существования, этот феноменальный коллектив под руководством творческого вдохновителя и хореографа-постановщика Николая Бойченко покорил все самые популярные телевизионные сцены страны. Сейчас D’arts Dance Project является официальным балетом грандиозного шоу «Х-фактор»-8.

Танцоры обещают подарить вам праздничное настроение и яркие положительные эмоции не только в этот холодный вечер, но и на всю зиму. Каждая блистательная история, рассказанная исключительной пластикой артистов D’arts Dance Project не оставит равнодушным никого.

Как создавался балет, что изменилось за 10 лет его существования, а также самые интересные подробности танцевального мира — читайте в эксклюзивном интервью основателя D’arts Dance Project Николая Бойченко.