Вчера популярная артистка и судья «Х-фактор»-8 Настя Каменских заявила о начале сольной карьеры. Ее авторский проект получил название NK. Уже второго ноября поклонники Насти смогут оценить первый клип «#этомояночь», а пока певица только дразнит кадрами с ролика в своих соцсетях. В каком образе предстанет звезда перед зрителями – смотрите в тизере клипа.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Oct 31, 2017 at 2:08am PDT

Настя явится перед поклонниками совсем в новом творческом амплуа, которое полностью отображает ее принципы, а именно: смотреть в будущее, быть на волне современных тенденций, задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой и дарить музыку, которая не знает границ.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Oct 30, 2017 at 7:54am PDT

Напомним, что в минувшую субботу на «Х-фактор»-8 определились команды судей. Насте Каменских досталась категория «Девушек» в которую попали Вета Козакова, Ксюша Попова, Даша Ступак, Аня Трубецкая, Аня Корсун и Марина Круть. Кем же будут опекаться Дмитрий Шуров, Олег Винник и Андрей Данилко – читайте ЗДЕСЬ.