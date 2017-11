Совсем недавно была представлена песня MELOVIN—«Hooligan» победителем «Х-фактор»-6! И сегодня артист выпустил долгожданный клип на нашумевший трек. Режиссером видеоработы стал сам MELOVIN. Более того, певец признался, что клип «Hooligan» он увидел во сне.

«Перед нашей командой стояла задача напрочь забыть о привычных канонах съёмок клипа и по-настоящему удивить зрителя, разорвав связь между текстом песни и происходящим в кадре. Видеоклип является экранизацией моего сна и своеобразным продолжением истории песни «Hooligan». Я решил задеть более глубокую тему последствий нашего пренебрежения чувствами других людей», — поделился артист.

Для самого MELOVIN данная работа стала не только музыкальным прорывом, но и режиссёрским дебютом. Как результат — каждый зритель сможет трактовать видеоклип по-разному и найдёт в нем что-то исключительно для себя.

Над песней «Hooligan» также работала лондонская команда сонграйтеров и киевский саундпродюсер Ruzhynski. Интересно, что главным соавтором данной композиции стал Ashley Hicklin, создатель известного во всем мире хита DJ Tiesto — On My Way.

Напомним, что песня «Hooligan» вошла в дебютный альбом «FACE to FACE», который выйдет 10 ноября этого года.

Смотрите клип MELOVIN— Hooligan прямо сейчас!