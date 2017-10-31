Не знаете, что посмотреть на Хэллоуин 2017? Самая страшная ночь в году уже на пороге. Пора украшать дом, строить планы как и где отпраздновать ведьминскую ночь, придумать страшный образ, и конечно же, продумать плейлист фильмов ужасов. Пощекочите себе нервы и создайте мистическую атмосферу с помощью нашей подборки самых интересных, жутких и красивых ужастиков всех времен.

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Классика фильмов ужасов

Психо

Фильм короля ужасов Альфреда Хичкока занимает первое место в рейтинге лучших фильмов ужасов когда либо снятых. Даже если вы смотрели его уже сто раз, ощущение саспенса все равно пощекочет вам нервы. Это триллер о молодой девушке Мэрион, которая украла на работе крупную сумму денег и сбежала из города. Переночевать она остановилась в отеле, где познакомилась с его очень странным хозяином.

Пила

Наверное, один из самых страшных и жутких фильмов ужасов за всю историю кино. Это целая серия фильмов, связанных между собой. В каждом из них в центре сюжета оказываются люди, которые стали жертвами маньяка по псевдониму “Пила”. Он дает им шанс на спасение, но для этого нужно преодолеть жуткие испытания. Самое безобидное из которых отрезать самому себе часть тела. Так что уберите детей от экранов и вперед за порцией ужаса.

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Сияние

Очередной шедевр Стэнли Кубрика и классика фильмов ужасов. Это психологический триллер о писателе Джеке Торренсе, который вместе с семьей отправляется работать смотрителем в уединенный отель в горах. В самом начале истории его предупреждают о том, что предыдущий смотритель совершил чудовищное убийство. Но Джек значения этому не придает.

К слову, снят он по роману Стивена Кинга, но, самому автору, увы, кино не нравится. А мы с радостью в десятый раз пересмотрим “Сияние” и насладимся тревожной атмосферой и актерской игрой Джека Николсона.

Новые фильмы на Хэллоуин

Ведьма из Блэр: Новая глава

Продолжение культового фильма ужасов 1999 года “Ведьма из Блэр: курсовая с того света”. Джеймс находит видеозапись, после которой у него появляется надежда найти свою пропавшую сестру. Вместе с друзьями они отправляются в тот самый лес, который известен легендой о ведьме из Блэр. Конечно же, там их ждут самые страшные ужасы, которые они даже не могли вообразить.

Оно

Фильм снятый по роману Стивена Кинга экранизируют уже не первый раз и версию 2017 года смело можно назвать лучшей. В центре сюжета, семеро подростков из города Дерри, в котором уже много лет пропадают дети. А похищает их загадочное “оно”, которое перевоплощается в жуткого клоуна Пеннивайза.

Кстати, именно “Оно” 2017 года в сентябре стал самым кассовым хоррором в истории.

Багровый пик

Доме, в который приезжает главная героиня окутан мистикой. Жители округи говорят, что когда наступает зима он покрывается кровавым снегом. Что-то не так и с хозяевами дома — молодым мужчиной и его сестрой.

Этот очень красивый фильм идеально подойдет именно для просмотра на Хэллоуин. В нем каждая сцена сделана с невероятным эстетическим вкусом. Кроме того, снимаются в кино отличные актеры Миа Васиковска, Джессика Честейн и Том Хиддлстон. А режиссер фильма Гильермо дель Торо.

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Фильмы на Хэллоуин для всей семьи

Кошмар перед Рождеством

Отличный вариант для просмотра хэллоуинского фильма с детьми. Вы будете удивлены, но фильм снят не Тимом Бертоном, как все считают, а Генри Селик.

Мультфильм рассказывает о царстве Хэллоуин в котором живут мертвецы, призраки, упыри и прочая нечисть. Однажды один из жителей этого мира Джек Скелингтон попадает в город Рождества, где царит добро и счастье. Джек похищает Санту и занимает его место. Все это происходит под отличную музыку Дэнни Эльфмана.

Сонная Лощина

Главный герой фильма Икабод Крейн отправляется в Сонную Лощину, чтобы расследовать убийства совершенные всадником без головы. Без этого фильма снятого Тимом Бертоном, наполненного черным юмором, романтикой и ужасами не обойдется ни один Хэллоуин. Главные роли в нем исполняют Джонни Депп, Кристина Риччи и Кристофер Уокен.

Унесенные призраками

Самую загадочную нечисть, конечно же, можно увидеть в работах японского режиссера-аниматора Хаяо Миадзаки.

Главная героиня Тихиро вместе с родителями попадают в странный городок, который оживает с наступлением темноты. Оказывается, что весь он населен духами и призраками, а заведует всем этим могущественная ведьма. Чтобы спасти родителей и найти дорогу домой Тихиро устраивается к ведьме на работу.

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