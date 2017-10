Сегодня, 31 октября, самый эмоциональный судья «Х-фактор»-8 Дмитрий Шуров отмечает 36-ой день рождения! В социальных сетях Facebook и Instagram артист поделился, что устроил для себя незабываемый праздник. Как и где PIANOБОЙ проводит день рождения — читайте в нашем материале!

Сегодня Дмитрию Шурову исполнилось 36 лет. По случаю праздника, музыкант отправится на концерт всемирно известной исландской певицы Бьорк. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, где разместил фото звезды.

«Кое-кто решил устроить себе незабываемый день рождения. Если что — я в третьем ряду, только не поздравляйте слишком громко между песнями, чтобы не мешать певице давать концерт», — подписал фото PIANOБОЙ.

Вскоре он поделился с подписчиками в Instagram снимком своего праздничного стола.

«Что ещё нужно человеку в день рождения — кофе, вино, местный харчо, солнце и концерт Bjork вечером) thank you life, for having me», — написал Дмитрий Шуров.

Как известно, 31 октября, концерт Бьорк проходит в Тбилиси. Именно там сегодня Дмитрий Шуров отметит свое 36-летие. Возможно, скоро судья «Х-фактор»-8 порадует поклонников новыми фото со своего путешествия в Грузию.

Редакция stb.ua поздравляет Дмитрия Шурова с днем рождения и желает новых музыкальных шедевров!