Дмитрий Шуров, он же Pianoбой – автор, исполнитель и композитор многих украинских хитов, судья 8 сезона шоу «Х-фактор». Его тексты всегда наполнены смыслом, а музыка отличается качественным саундом и многообразием. Несмотря на это, Дмитрий не считает свое творчество «элитарным». Pianoбой — это самая настоящая поп-музыка в том виде, как её понимают в Лондоне и Нью-Йорке: масс-культ для публики, отягощенной интеллектом, любящей веселье рок-фестивалей и тесный эмоциональный контакт камерных концертов. Сегодня, 31 октября автор хитов «Родина» и «Ведьма» отмечает день рождения. В честь этого мы подготовили ТОП-10 треков Pianoбой, которые собрали больше всего просмотров на Youtube. Если Вы еще не являетесь его поклонником, то после ознакомления с этим материалом, точно им станете.

Памяти Кузьмы Скрябина. Официальный видеоклип на песню Андрея Кузьменко «Шампанські очі» в исполнении Pianoбой собрал почти 2 миллиона просмотров.



«Крайняя» работа Шурова – «Полуничне небо». «В клипе, как, собственно, и в песне, есть краски со всего мира, и сочетание энергии разных, но прекрасных людей, которые прожили один день в гармонии друг с другом. Все это — то, что Украина сможет в необъятной степени дать миру, как только по-настоящему откроет в себе», — говорит Дмитрий Шуров.



Pianoбой – «Лучшее, Что Есть». Презентуя работу, музыкант Дмитрий Шуров назвал ее самым красивым своим клипом на самую сильную песню из альбома «Take Off».



Pianoбой – «Родимки». Мы ничего не знаем о тех, с кем мы рядом. Присмотришься внимательнее — и твой любимый человек окажется инопланетянином. Но если вам хорошо вместе — значит так надо.



Pianoбой – «На Вершині». Гимн мира, взаимопомощи и дружбы. Это песня о всех людях, которые падают, разбивают коленки, но встают и идут дальше — благодаря своим близким и ради них. Песня о смелых, чистых и свободных людях внутри нас.



Pianoбой – «Вітчизна». Оркестровая, украиноязычная версия песни «Родина» с альбома «Не прекращай Мечтать», родилась, когда в феврале 2017 Шуров получил письмо от Екатерины Галенко из города Лисичанск (Луганская область), в котором был ее перевод песни на украинский язык. Композиция приобрела не только новое звучание, но и новое содержание — это взгляд на все, что происходит в Украине глазами человека, которого хотят лишить ее Родины.



Pianoбой – «Ведьма». Любимая композиция автора этого текста, ну хотя бы потому что в каждой женщине есть что-то ведьмовское



Pianoбой – «Поезд». «Я с детства обожаю куда-то ехать, потому что когда перед глазами всё время меняется картинка, проще смотреть внутрь себя. Как правило, в дороге приходят самые лучшие идеи и строчки. Надеюсь, что пересматривая клип «Поезд», люди смогут испытать похожие ощущения», — говорит Дмитрий Шуров.



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