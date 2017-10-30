«Вікна-новини» покажут спецпроект «Made in UA» об украинских стартаперах

30 октября в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует спецпроект «Made in UA» корреспондента и ведущей Ольги Кучер. Цикл сюжетов посвящен молодым украинским стартаперам, которые сделали прорыв в сфере IT-технологий и получили мировое признание.

Спецпроект «Made in UA» – это пять мотивирующих историй об отечественных айтишниках, которые создали гаджеты, используемые во всем мире. Основные офисы их компаний находятся в Украине – этим стартаперы очень гордятся.

«Мы заметили, что в лентах новостей все чаще появляется информация об украинцах, которые вошли в список лучших мировых айтишников, или об отечественных IT-проектах, которые привлекли миллионные инвестиции. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, войну, коррупцию и бюрократию, украинские айтишники очень востребованы. Ми решили рассказать о пяти стартаперах, которые разработали хардверные продукты», – рассказывает автор спецпроекта Ольга Кучер.

Изобретения принесли авторам мировую славу и, соответственно, сделали их миллионерами. Герои спецпроекта:

Александр Нескин – один из основателей «Petcube». Его гаджет продается массово в Америке. Уже раскуплено более 100000 экземпляров. Продукт предназначен для домашних животных. С его помощью хозяин может играть с питомцем, где бы он не находился, используя приложение для смартфона. Владислав Тисленко создал iBlazr. Это миниатурная вспышка для смартфона, которая пользуется популярностью на протяжении последних нескольких лет. Гаджет продается в официальных магазинах Apple Store по всему миру. Александр Конотопский – создатель Ajax, высокотехнологической охранной системы. С помощью приложения для смартфона хозяин дома или квартиры может контролировать любые процессы, что происходят дома – узнать, закрыто ли окно, выключена ли вода и т.д. Назар Билоус – автор гаджета Lametric, уникальных домашних «умных» часов. Они фиксируют всю нужную информацию и оповещают хозяина о важных для него событиях. Дмитрий Костик создал Kodisoft, интерактивный стол, который выдерживает самые сильные удары. Кроме того, с его помощью можно осуществлять заказы блюд, играть в игры и пользоваться интернетом. Такой стол – настоящая находка для ресторанов.

«Основная цель сериала – смотивировать зрителя что-то создавать. Наши герои – простые ребята, а не какие-то гении. За их спинами не стоят состоятельные родители. Благодаря усердной работе и желанию создавать, они добились успеха. Эти парни доказывают, что в Украине можно заниматься собственным бизнесом. Для этого есть все необходимые условия», – рассказывает Ольга Кучер.

Смотрите спецпроект «Made in UA» с 30 октября по 3 ноября в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

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