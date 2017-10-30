Во вторник 31 октября мы на Телеканале СТБ выходит 19 выпуск «МастерШеф»-7. На этой неделе поваров-аматоров ждет по-настоящему важное и особенное испытание. К ним придут самые долгожданные и любимые гости — их родственники.

Для кого-то это событие это возможность обнять своих близких, а для кого-то ответственный момент. Напомним, что на проекте «МастерШеф»-7 уже успела появится пара — Женя Белый и Лиза Сподобец. И завтра их ждут не только конкурсы, но и знакомство с родителями.

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Как оценит мама Жени свою будущую невестку — узнаем уже во вторник, 31 октября в 20:00 в 19 выпуске «МастерШеф»-7 на Телеканале СТБ.

Видеоанонс 19 выпуска проекта «МастерШеф»-7 смотрите прямо сейчас!