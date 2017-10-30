СТБ покажет новое реалити «Наречена для тата»

В 2018-м году в эфире телеканала СТБ появится новое романтическое реалити «Наречена для тата». Съемки уже стартовали. Работает над ним Творческое объединение Анны Калины, создающее главный проект весны «Холостяк».

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«Наречена для тата» – это первая адаптация популярного в Америке шоу «Single Dad Seeking» компании Discovery Media Ventures, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, обрести долгожданную семью.

«Проблема поиска второй половинки, когда у тебя на руках остаются дети, знакома многим нашим зрителям не понаслышке. По статистике, из 100 семей, где с детьми остался один родитель, 3 – это семьи с одинокими папами. Это как раз те самые надежные, заботливые, внимательные и ценящие домашнее тепло мужчины, которых так не хватает украинским женщинам. Но, к сожалению, большинству из них попросту не хватает времени на поиски второй половинки. В то же самое время где-то живет одинокая девушка или женщина, мечтающая, чтобы в доме, наконец, зазвучал детский смех. К слову, женщин, желающих познакомиться с мужчиной, у которого уже есть дети, откликнулось очень много. Мы постараемся помочь этим людям встретиться, чтобы стать счастливыми», – рассказывает Директор ТО Анна Калина.

В реалити примут участие пять одиноких отцов из разных городов Украины. У каждого из них свои причины того, почему они остались сами с детьми и до сих пор одиноки. Как отмечает Анна Калина, тщательный подбор героев – особенность украинской адаптации проекта. Определять пары будут опытные психологи с помощью специальной программы совместимости. Они подберут партнеров, учитывая представления мужчин об идеальной супруге и пожелания девушек о том, каким они видят потенциального спутника жизни. В процентном соотношении их совместимость составит не менее 70.

После формирования пар героини переезжают жить в дома мужчин. На протяжении месяца они вливаются в новую жизнь, ходят на свидания, вместе занимаются бытом, делят домашние обязанности, притираются и находят компромиссы, и все это время присматриваются друг к другу, чтобы по истечении срока принять решение – стоит им оставаться вместе или нет.

«Папы у нас очень разные и по возрасту, и по образу жизни. Но у каждого есть четкие правила и принципы. В развитии отношений между нашими героями всегда есть неизменный аспект – ребенок или сразу несколько детей. Вместе с папой он тоже присматривается к той, которую, возможно, захочет принять и назвать мамой. Его мнение, конечно же, учитывается. Это влечет за собой множество разных жизненных ситуаций как драматичных, так и комичных. Героев ждет первый месяц совместной жизни, первая встреча с родителями, первое знакомство с детьми, первые решения бытовых вопросов – кто будет мыть посуду, готовить еду, ходить в магазин, платить за покупки и т.д. Наш проект о взаимоотношениях, о любви, о романтике и о быте одновременно. Мы хотели бы, чтобы для пар он стал началом долгих, крепких и счастливых отношений», – приоткрывает секреты Анна Калина.

Первый сезон оригинальной версии Single Dad Seeking стартовал на развлекательном телеканале TLC (Америка) 8 мая 2016-го года и состоял из 7-ми выпусков. В эфире СТБ премьера реалити «Наречена для тата» запланирована на 30 января 2018-го года.