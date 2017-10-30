В ночь с 31 октября на 1 ноября украинцы отметят Хэллоуин, День всех святых. Этот праздник зародился на территории Великобритании и распространился практически по всему миру. Молодые люди с радостью примеряют на себя “ужасные” образы и устраивают настоящие карнавалы “нечистой силы”. Мы уже писали о том, как вырезать тыкву на Хэллоуин: 20 необычных вариантов и какой образ выбрать на Хэллоуин: варианты для девушек, а теперь предлагаем вам веселую подборку картинок на Хэллоуин, с помощью которых вы сможете поздравить друзей.

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