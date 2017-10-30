Хэллоуин – один из самых ожидаемых праздников в США. Отмечают его 31 октября, в канун Дня всех святых. Главным символом праздника считают «Светильник Джека». Это тыква, на которой вырезают улыбающееся лицо призрака, а внутри зажигают свечу. Такими фонарями украшают дома или здания во время Хэллоуина. Недавно stb.ua рассказывал, как вырезать тыкву Джека на Хэллоуин, а сегодня мы подобрали топ-20 самых необычных вариантов.

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Веселая тыква с большими зубами.

Адская тыква, которая пожирает другую маленькую тыковку.

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Маленького дьяволенка можно легко сделать вместе с ребенком.

Тыква с безумной улыбкой поднимет настроение любому гостю.

Настоящее произведение искусства — тыква в виде марсианина.

Какой же Хэллоуин без скелета.

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Кто сказал, что на Хеллоуин нельзя веселиться? Еще один вариант праздничной тыквы — счастливый призрак.

Эффектная оригинальная тыква со звездными глазами.

Не каждый смельчак решится вырезать такую злобную тыкву. Выглядит очень устрашауще.

Такие тыквы под силу лишь истинным мастерами. К примеру, Скотт Калли из Вашингтона вырезает голову из270-килограмой тыквы. В наших краях такую вряд ли можно. Но не поделитсья впечатляющим шедевром мы просто не могли.

Трио ярких тыковок в виде фонариков.

Современный Хэллоуин поражает разнообразием форм и изображений на тыквах.

Семейство горящих приведений украшает практически все дворы в США.

Тыква-циклоп даже без свечи внутри смотрится достаточно жутко.

Как и эта белая тыква с пауком вместо глаза. Ух!

Узнали в этой тыковке известного персонажа — Чеширского кота?

Жуткое привидение, вырезанное из тыквы, отпугнет любого своими горящими глазами.

И напоследок — милые варианты Светильника Джека для маленьких тыковок!

Любой праздник — еще один повод получить незабываемые эмоции и провести веселое время с семьей. А такое занятие, как вырезание тыквы для Хеллоуина, обязательно понравится и взрослым и детишкам.