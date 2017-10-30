Съемки 8 сезона самого романтичного проекта «Холостяк» в самом разгаре. А пока новый герой Рожден Ануси ищет свою любовь, его предшественник Дмитрий Черкасов, кажется, ее уже нашел. На днях спортсмен опубликовал фото кольца с интригующей подписью: «Наш День, который запомнится на долгое время». Неужели герой «Холостяк»-7 собирается жениться?

Поклонники Черкасова уже давно знают, что его сердце занято какой-то миниатюрной блондинкой. Но кто эта таинственная особа, завоевавшая экс-Холостяка – пока неизвестно. Что ж, свадьба, возможно, уже не за горами, так что тайна скоро раскроется.

A post shared by Дмитрий Черкасов (@cherkasov_dmitriy) on Jul 17, 2017 at 9:28pm PDT

Напомним, что избранницей Дмитрия Черкасова в проекте «Холостяк» стала девушка Лида из Днепра. Их отношения развивались романтично и бурно, но почти сразу после окончания проекта пара разошлась: «Прошло больше полугода. К сожалению, наши отношения закончились», – сообщил Дима в студии пост-шоу «Как выйти замуж».

К счастью, долго парню скучать не пришлось. Совсем скоро после раставания с лидой в его соцсетях появились снимки с таинственной блондинкой, которая, возможно, и стала его избранницей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дмитрий Черкасов был замечен с певицей СолоХой