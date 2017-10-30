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Что почитать с детьми на каникулах: список полезных энциклопедий

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С сегодняшнего дня в школах начались осенние каникулы. Наконец-то дети могут отложить подальше учебники и повеселиться с родителями и друзьями. Чтобы за время отдыха малыши набрались не только сил, но и знаний, предлагаем читать вместе с ними интересные энциклопедии. Смотрите подборку полезных и ярких изданий:

Уильям Грилл

Антарктическая экспедиция Шеклтона. Чрезвычайное ледяное  приключениешеклтон

Это уникальная книга британского художника Уильяма Грилло о героическом путешествии Эрнста Шеклтона и его команды в Антарктиду. Рисунки очень детализированы, автор изобразил не только корабли, ледники и природу. Он изобразил каждого члена команды, всех 69 собак, и даже оборудования и припасы.

Множество иллюстраций, уникальная карандашная техника, интересные факты и истории сделали эту книгу «Лучшей иллюстрированной книгой года» в 2014 году по версии The New York Times.

Жученко Мария

Большая книга транспорта10990_2

Это иллюстрированная энциклопедия обо всех видах транспорта. Яркие изображения самых разных видов техники позволят воочию увидеть настоящие чудеса инженерной мысли человечества.

Энциклопедия не только о видах транспорта. В этой книге есть история, информация о лучших и странных моделях, а еще интересные факты о машинах, самолетах, кораблях и поездах.

Мардеросьянц Тамара

Динозавры. Энциклопедиядинозаври_укр

Перед вами замечательная книга — «Динозавры». С помощью нее вы отправитесь в увлекательное путешествие по миру знаний о доисторических рептилиях. А натуралистические изображения древних ящеров позволят окунуться в атмосферу юрского периода.

Из этой книги вы узнаете, где были найдены динозавры, сколько видов нам известно и какие именно. А также, когда и почему вымерли эти создания и интересные факты о них.

Пираты. Иллюстрированный атлас

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История пиратства насчитывает столько же лет, сколько история мореплавания. Викинги, турки, вако … Но золотой век пиратства начался с открытием Америки. Разбойники Карибского моря в XVI-XVII веках создали настоящую пиратскую республику. Изложенные в атласе биографии пиратов вполне достоверны, а описанные эпизоды из их жизни основываются на реальных событиях. Генри Морган, Фрэнсис Дрейк, Черная Борода … Какими они были на самом деле? Какие удивительные и невероятные приключения случались в их жизни?

Из этой книги можно узнать, какие навигационные приборы были у моряков разных веков, какими были корабли и оружие. А еще как закончилась волнующая и кровавая эпоха пиратства, что сломило силу морских разбойников и заставило их в конце концов покинуть воды Карибского моря. Захватывающие истории, интересные факты и красочные иллюстрации делают книгу увлекательным источником сведений об истории пиратства

Андрей Климов

Знаменитые Гетманы Украиныгетьмани_обкладинка

«Славные гетманы Украины» — научно-популярное издание, посвященное изображению выдающихся руководителей Войска Запорожского. Исторические события изложены доступным языком, рассказ сопровождается параллельной хронологией событий мировой истории.

Издание интересно представленными в нем картами с уникальной частной коллекции европейских карт XVI — XVIII веков Андрея Осадчука.

Каждая карта — это особый взгляд европейцев на территорию Украины того времени со всем многообразием ее разделения, границ и названий: от древнейшего представления Птолемея о Сарматии к детальному описанию Украины на картах французского военного инженера Гийома Левассера де Боплана.