Уже в понедельник, 30 октября, вы вновь увидите любимого героя «Хата на тата-5» — Юрия Яценко. Зрители так полюбили самого поющего папу всех сезонов, что мы решили снова показать, как Юрий Яценко перевоплощался из эгоистичной звезды сельського масштаба в заботливого отца и мужа.

Юрий Яценко зарабатывает тем, что поёт в местных ресторанах. Деньги папа тратит на свои сценические костюмы и аппаратуру. Более того, он записал песню «Мне всё до звезды» и снял ошеломляющий одноименный клип. С этой композицией певец мечтает выступить на «Евровидении». От жены герой скрывает, что часть семейного бюджета уходит на его уроки по вокалу, поскольку петь папа не умеет.

Чтобы прокормить мужа-звезду мама семейства Яценко тяжело работает и содержит большое хозяйство. 14-летние дочери-двойняшки ей ни капли не помогают. Девочки мечтают о замужестве, а всё своё время тратят на поиски богатых женихов и делают селфи для социальных сетей.

Как же папабудет выполнять все задания и не упадет ли в грязь лицом перед женой и своими кумирами — Павлом Зибровым і Олегом Винником?

Смотрите уже в этот понедельник, 30 октября, в выпуске 12 «Хата на тата-5»!