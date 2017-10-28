«Один за всіх»-10: что ждет зрителей в 9 выпуске

9 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-10 уже завтра появится на телеэкранах. В этом выпуске в студии постараются разобраться, кто же на самом деле причастен к трагедии 17-летней девушки. История, которая на днях шокировала всю страну. Подробнее — в материале.

Больше недели вся страна не может оправиться от новости о зверском избиении 17-летней девушки, которое произошло в городе Малин Житомирской области. Несовершеннолетнюю девушку на протяжении двух часов жестоко истязали, а после без сознания оставили умирать. Она полуживая пролежала на улице около 8 часов, пока ее не нашла случайная прохожая. Девушка попала в больницу с множеством серьезных травм и сразу впала в кому. Но самое страшное — над девушкой жестоко поиздевались ее знакомые…

Кто спровоцировал кровавую драку? Какие ужасные подробности расскажет в студии главная подозреваемая? Сознается ли она в содеянном?

Смотрите уже завтра в 21:20 в 9 выпуске «Один за всіх»-10