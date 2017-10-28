В ноябре, как правило, начинаются первые заморозки, мы достаем из шкафов свитера, пуховые куртки и выпиваем годовую норму чая. Но по-настоящему в такую погоду нас согревают теплые отношения с близкими, а особенно — с возлюбленными. О событиях в личной жизни каждого знака зодиака вам расскажет наш любовный гороскоп на ноябрь 2017.

Любовный гороскоп на ноябрь 2017 Овен:

У Овнов ноябрь 2017 будет по истине сладким. Последний месяц осени укрепит ваши семейные узы, а романтическая атмосфера будет царить всю декаду ноября. Не бойтесь поднять былые вопросы – взаимопонимание с партнером будет на высшем уровне.

Любовный гороскоп на ноябрь 2017 Телец:

Тельцы будут окружены любовью, как никогда раньше. Ноябрь — прекрасное время для решения вопросов, связанных с организацией свадьбы. В этом месяца вы с партнером будете на одной волне. Для одиноких Тельцов звезды сулят новый роман, которой также может перерасти в серьезные отношения.

Любовный гороскоп на ноябрь 2017 Близнецы:

Для Близнецов ноябрь станет месяцем перемен в личной жизни. Осень завершится радостной новостью от любимого человека. Любовный гороскоп советует одиноким Близнецам присмотреться к своему окружению – кое-кто из ваших друзей или коллег уже давно в вас влюблен.

Любовный гороскоп на ноябрь 2017 Рак:

В первой половине ноября безразличие Рака к партнеру может сыграть злую шутку. Постарайтесь максимально уделять внимание любимому человеку, иначе рискуете его потерять. Отбросьте все сомнения и не бойтесь проявлять свои чувства. Романтический сюрприз без повода – идеальный вариант для встряски отношений.

Любовный гороскоп на ноябрь 2017 Лев:

Ноябрь для Львов — самое время экспериментировать на любовном фронте. Попробуйте что-то новое в отношениях, и не обращайте внимания на реакцию окружающих. Конечно, в пределах разумного. Мечта всей вашей жизни – путешествие с возлюбленным автостопом? Ну что ж – дерзайте! Звезды на вашей стороне!

Любовный гороскоп на ноябрь 2017 Дева:

Семейных представителей этого знака в ноябре ждут испытания на верность. Зачастую рациональные и рассудительные Девы рискуют потерять голову из-за встречи с бывшим партнером. Однако вторая декада месяца умерит ваш пыл, и вы не совершите непоправимых ошибок.

Любовный гороскоп на ноябрь 2017 Весы:

Вы сможете реализовать многие начинания и мечты. Любимый человек будет всячески вдохновлять вас на новые свершения. Но все получится не сразу. Наберитесь терпения, и удача вам улыбнется. На протяжении первой недели ноября вы окажетесь в центре внимания противоположного пола, но не поддавайтесь на провокации.

Любовный гороскоп на ноябрь 2017 Скорпион:

В ноябре Скорпионов ждет неожиданный подарок от любимого человека. И необязательно материальный. Звезды сулят семейным Скорпионам всплеск в отношениях. Кроме того, вы откроете тайны своих родных и будете приятно удивлены. Во второй декаде ноября не поддавайтесь давлению друзей и коллег и принимайте решения, слушая свое сердце.

Любовный гороскоп на ноябрь 2017 Стрелец:

Шансы встретить свою любовь в ноябре у Стрельцов невелики. Поэтому направьте энергию в нужное русло – уделите время саморазвитию и хобби. Для семейных Стрельцов пришла пора пересмотреть свои отношения. Выскажите все, что накипело на душе, но будьте великодушны.

Любовный гороскоп на ноябрь 2017 Козерог:

Козерогам звезды обещают белую полосу в личной жизни. В ноябре вас окружат вниманием и заботой. При этом не забывайте отвечать любимым тем же. Предложите своей половинке забыть о рутине и устройте романтический уикенд в конце месяца.

Любовный гороскоп на сентябрь 2017 Водолей:

Первая половина ноября обещает представителям Водолея перемены в жизни. Проявите мудрость и не принимайте решения на эмоциях. Накал страстей утихнет к концу месяца и вы останетесь довольны собой. Старайтесь не принимать критику близко к сердцу и извлеките выгоду из сложившейся ситуации.

Любовный гороскоп на сентябрь 2017 Рыбы:

Рыбам стоит искупить вину за былые обиды в адрес своих близких. В ноябре этот знак зодиака может получить желанный второй шанс от любимого человека. Не упустите шанс наладить отношения с теми, кто вам очень дорог.