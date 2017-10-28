«Битва экстрасенсов»-17: с какими испытаниями столкнутся участники в пятом выпуске

«Битва экстрасенсов»-17 выпуск 5 уже завтра появится на экранах телеканала СТБ. Самый мистический проект страны продолжает удивлять зрителей шокирующими расследованиями, а также тайнами героев, которые участники раскрывают во время испытаний. Завтра экстрасенсы не только проведут «обследование» беременных женщин и раскроют тайны из их личной жизни, но и расследуют таинственную гибель двух братьев из Запорожской области. Подробнее — в материале.

Участники 17 сезона «Битвы экстрасенсов» продолжают бороться за звание лучшего ясновидящего страны. В первом испытании им предстоит провести настоящее экстрасенсорное «обследование» беременных женщин, после которого будущие мамы будут поистине шокированы… А главной загадкой останется вопрос — почему экстрасенсы ощутят беременность только четырех женщин, если ребенка ждут все пять героинь?

После первого испытания экстрасенсы отправятся в село Верхняя Криница Запорожской области, где расследуют дело отчаявшейся матери, которая за четыре месяца потеряла двоих сыновей. Ясновидящие выяснят причину таинственной смерти мужчин, а также узнают, что тянет на тот свет внука несчастной героини.

Кроме того, впервые на проекте образуется любовный треугольник!

Не помешают ли чувства ясновидящим в прохождении испытаний? Кто из участников заявит на выгоне о желании уйти из проекта? Какое решение примут члены жюри?

Смотрите уже завтра в 19:00 в 5 выпуске «Битвы экстрасенсов»-17!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ