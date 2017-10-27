С приходом осени дни становятся холоднее и короче, ведь на носу зима! Именно в эту пору во многих возникает вопрос: когда перевод часов на зимнее время 2017 в Украине? К каким советам стоит прислушаться, чтобы новый режим не выбил из колеи, а наоборот, помог еще эффективнее работать и отлично проводить досуг?

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В ночь из субботы на воскресенье, 29 октября в 4 часа утра, Украина переведет стрелки часов на один час назад.

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Многие специалисты утверждают, что перевод часов на зимнее время – это событие, к которому нужно готовиться заранее, чтобы избежать всех возможных негативных последствий. В этот период важно не забывать о правильном рационе питания, а также распорядке дня. Стоит следить за режимом сна, принимать витамины, овощи и фрукты.

Когда переводим часы на зимнее время, нужно следовать привычному режиму, не переедать, а также стараться избегать стрессовых ситуаций. Уже через 14 дней организм полностью адаптируется к изменению светового дня, но чтобы сделать этот период максимально благоприятным, не стоит планировать на вечер лишних физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок. Переход на зимнее время 2017 – именно тот период, когда необходимо больше общаться с близкими и друзьями, отдыхать и набираться сил!

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