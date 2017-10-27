Завтра, 28.10.2017, в выпуске 9 «Х-фактор»-8 вы увидите, как участники буду справляться с испытаниями в тренировочном лагере. Впереди бессонные ночи, музыкальный 120-часовой марафон и проверка на прочность. В команду к судьям попадут лишь сильнейшие. Подробнее – в материале.

Недавно вы узнали, как проходили съемки кастингов на «Х-фактор»-8. Мы знаем, что вы также с нетерпением ждете следующего этапа отбора на шоу – тренировочного лагеря. К счастью, томиться осталось недолго, ведь уже завтра, 28 октября, мы проведем вечер Х вместе.

В восьмом сезоне участникам придется несладко. Права на ошибку нет ни у кого. В тренировочном лагере судьи выберут сотню лучших, а после жесткой борьбы за место в команде жюри останутся лишь 32 участника.

Наконец-то судьи узнают, какой категорией будут опекаться – «Парни», «Девушки», «30+» и «Группы».

Кто из участников не сможет справиться с усталостью и у кого сдадут нервы? Почему судьи пожалеют о том, что сказали «да» некоторым участникам?

Узнайте уже завтра 28 октября в 19:00 в эфире телеканала СТБ!