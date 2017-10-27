27 октября 2017 в Украине объявлен всеукраинский день памяти. Приурочен он к 80-летию со времени массовых расстрелов украинской интеллигенции в урочище Сандармох.

Урочище Сандрамох, которое находится в республике Карелия стало местом захоронения для уничтоженых на материке заключенных Соловецких лагерей и Беломорско-Балтийского Кана. 27 октября, а также с 1 по 4 ноября 1937 года здесь расстреляли 1111 человек, среди которых 170 украинцев. Все эти люди были писателями, учеными и актерами.

Об урочище Сандрамох, как о могильнике НКВД стало известно лишь в 1997 году, когда на базе архивных материалов его разыскал исследователь и правозащитник из Петрозаводска Юрий Дмитриев вместе с главой общества «Мемориал» из Петербурга Вениамином Иоффе. Всего на этой территории обнаружено 236 расстрельных ям.

В день памяти 27 октября 2017 года телерадиоорганизации обязаны внести в телерадиопередач и сетки вещания следующие изменения:

распространять минимум раз в 2:00 в эфирном времени информацию о дне памяти;

прекратить трансляцию комедийных и эротических фильмов, юмористических передач;

во время телетрансляции разместить на экране соответствующее стилизованное изображение или горящую свечу, которые уместны в событии;

объявить в 12.00 минуту молчания с сопровождением звука метронома, если иное не предусмотрено соответствующим нормативно-правовым актом.

В связи с этим сегодня на Телеканале СТБ в эфир не выйдет комедийный сериал «Коли ми вдома».