«Сюрприз, сюрприз!»: Верка Сердючка стала частью самого доброго шоу страны

Сюрпризы, сюрпризы и еще раз сюрпризы! Уже завтра, в 20:00 на СТБ, их станет больше. Девятый выпуск самого доброго шоу страны познакомит зрителей с героями, поступки которых достойны того, чтобы о них узнал каждый. Более того, даже Верка Сердючка поблагодарит одного из украинских смельчаков! Чего еще ждать от «Сюрприз, сюрприз!» выпуск 9 – узнайте в материале.

В пятницу, 27.10.2017 «Сюрприз, сюрприз!» продолжит доказывать, что доброта и смелость украинцев не знает границ. Так героями проекта станут дети, которые собрали деньги на лечение тяжелобольной мамы. За это их ожидает настоящая сказка прямо в студии, а также далеко за ее пределами. Зрители познакомятся с мужчиной, которого унесло на 70 км в открытое море на надувном круге, с паралимпийцем, который, невзирая на преграды, шел к своей цели. Вы услышите вдохновляющую историю 70-летней бабушки-альпинистки, а также героини, которая спасла мужчину от самоубийства ценой собственного здоровья. Узнаете о поступке отважного парня, который бросился в огонь, чтобы спасти стариков от пожара. За это Верка Сердючка подготовила для героя умопомрачительный сюрприз. Как это было? Кто получит в подарок автомобиль? За какой поступок герой проекта отправится в Париж?

Смотрите «Сюрприз, сюрприз!» выпуск 9 завтра, 27.10.2017, в 20:00, на СТБ!