СТБ получил 6 наград в конкурсе Ukrainian Design: The Very Best Of 2017

25 октября ежегодный Национальный конкурс дизайна Ukrainian Design: The Very Best Of 2017 в шестой раз объявил победителей. Телеканал СТБ получил сразу шесть наград: за лучшее лого телепрограммы, промо-кампанию и визуальную айдентику.

Двумя престижными наградами The Very Best of отмечены лого кулинарной программы «Все буде смачно» (категория TV Program-Logo) и промо-кампания медицинского реалити «Я соромлюсь свого тіла» (категория TV Program/Film Promo-Campaign).

«Задача, которая стояла перед нами по промо-кампании «Я соромлюсь свого тіла» — наглядно проиллюстировать, что врачи проекта совершают уникальные операции и спасают людей. Мы перебрали несколько идей, среди них были даже намного жестче и провокативнее, чем эта. Но по итогу решили передать нашу идею в максимально метафоричной форме. Распространенную фразу «его собрали буквально по кусочкам» мы и показали буквально — врачи проводят операцию и собирают человека из паззлов», — рассказывает руководитель отдела специальных событий Олег Клюев.

Четыре награды Best of достались за айди канала 2017 года (TV Channel Visual Identity), визуальную айдентику сразу двух проектов «Все буде смачно» и «Холостяк» (TV Program Visual Identity) и промо-кампанию шоу «Зважені та щасливі. Чоловіки проти жінок» (TV Program/Film Promo-Campaign).

«Особенностью шестого сезона реалити «Зважені та щасливі» было соревнование мужской и женской команд, которых тренируют мужчина и женщина — Слава и Марина Узелковы. Такое двойное соревнование полов (между участниками и Узелковыми) хотелось отразить максимально ярко. Наша метафора: тренер, который помогает нашим героям сбросить лишний вес — это скульптор, который берет скульптуру толстяка и отсекает от нее все лишнее. А в результате получаются идеальные мужчины и женщины», — добавляет Олег Клюев.

«Изначально в логотипе «Все буде смачно!» был только шрифт. Перед командой СТБ стояла задача создать узнаваемую форму и найти уникальный символ. После обсуждения множества вариантов остановились на кастрюльке, как главному объекту любой кухни. В рамках интернатуры Светлана Лазарева сделала визуализацию концепта интеграции в лого того или иного ингредиента – из этого и родилась идея, которую мы использовали в оформлении нового сезона проекта. После «баблы» с логотипом делал почти весь отдел дизайна, но больше всего их сделала Татьяна Гостева-Говорова, а анимацию к ним — Александр Рязанов. На данный момент у нас более 100 разных «баблов» с разными ингредиентами на все случаи жизни. От пива до мороженого», — приоткрывает секреты создания кулинарной айдентики руководитель отдела дизайна телеканала СТБ Дмитрий Литвиненко.

Напомним, ежегодный конкурс Ukrainian Design: The Very Best Of 2017 проходил в рамках недели креативности Ukrainian Creative Week.