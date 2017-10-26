Сегодня, 26 октября, исполнилось 40 лет легендарному фильму «Служебный роман». Компания Google, по хорошей традиции, отметила дату памятным дудлом. Подробности, а также любимые цитаты культовой картины «Служебный роман» — в нашем материале!

«Служебный роман» вышел на экраны 26 октября 1977 года. Сложно поверить, но памятное событие произошло 40 лет назад. Вскоре знаменитая картина Эльдара Рязанова стала одной из любимейших, ее неустанно пересматривали и разбирали на цитаты. Более того, именно она стала лидером проката 1978 года, собрав свыше 58 миллиона зрителей. Исполнители главных ролей — Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова – молниеносно влюбляли в себя. Вместе с ними зритель смеялся над тонким юмором, переживал романтические моменты, танцевал и разделял иронию ситуаций.

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Создатель дудла, Джулиана Чен, объяснила, что выбрала одну из самых запоминающихся сцен фильма: «Когда я впервые увидела сцену, где Анатолий ставит очки Людмилы Прокофьевны на ботинок, я сразу подумала, что это отличный кадр для будущего дудла! Безусловно в фильме очень много сцен, которые не оставляют зрителей равнодушными – отчаянные танцы Анатолия Ефремовича на вечеринке у Самохвалова, уроки грациозной и уверенной ходьбы Калугиной, «анонимные» гвоздики, первое неловкое свидание главных героев. Весь фильм я следила за тем, как Людмила Прокофьевна становилась все более уверенной, гордилась ее успехами и радовалась счастливой развязке».

Давайте вспомним лучшие моменты легендарного фильма вместе. Читайте 7 знаменитых цитат «Служебного романа»:

1. Я считаю вас самым трудолюбивым…

Хм! Что вы, что вы!

Не «Хм», а трудолюбивым работником.

Что вы, Людмила Прокофьевна, стоит ли так меня баловать? (Людмила Прокофьевна Калугина «Мымра», Анатолий Ефремович Новосельцев)

2. Друзья утверждают, что у меня красивый.. баритональный.. дискант

Подождите, меня осенила догадка: вы пьяный?

Нет, что вы! Когда я пьян, я буйный. Гы-гы-гы! Вот. А сейчас я тихий.

Мне повезло. (Людмила Прокофьевна Калугина «Мымра», Анатолий Ефремович Новосельцев)

3. Не носил я вам букетов! Почему я… Что я, обалдел, что ли?! Белены объелся?! (Анатолий Ефремович Новосельцев)

4. Шура, если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии?

По-моему, да…

Вы это хорошо помните?

Да, по-моему… (Людмила Прокофьевна Калугина «Мымра», Шура)

5. Мы называем её «наша мымра». Конечно, за глаза. (Анатолий Ефремович Новосельцев)

6. Мало того, что вы враль, трус и нахал, — вы ещё и драчун!

Да, я крепкий орешек! (Людмила Прокофьевна Калугина «Мымра», Анатолий Ефремович Новосельцев)

7. Мы же с Вами уже попрощались! Попрощались?

Так давайте поздороваемся! (Людмила Прокофьевна Калугина «Мымра», Анатолий Ефремович Новосельцев)