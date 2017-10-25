«Зважені та щасливі»-7: с какими испытаниями столкнутся участники на 9 неделе

«Зважені та щасливі»-7 выпуск 9 уже завтра появится на телеэкранах. На этой неделе Надежда Матвеева проверит насколько внимательными были мужчины к своим половинкам за весь период их отношений. И пока у мужчин «Все буде добре» — девушки будут отстаивать честь своей пары на сложном испытании, рискуя целиком окунуться в гадкое болото. Подробнее — в материале.

Участники 7 сезона «Зважені та щасливі» продолжают бороться за счастье семьи. На этой неделе в студии проекта «Все буде добре» мужчины ответят на вопросы Надежды Матвеевой, чтобы проверить насколько хорошо они знают своих любимых. Но не все так просто! Каждый неверный ответ станет «колом в спину» их женщин на испытании. Однако не столько упирающиеся в спину бруски, сколько ответы парней, поставят женщин в неудобное положение. И те пары, которые не смогут сдать экзамен на знание друг друга, попадут на самую экстремальную «Битву слабых», где впервые в сезоне за место на проекте будут бороться сразу 4 пары.

Смогут ли мужчины справиться с экзаменом Надежды Матвеевой? Кто из девушек первой окажется в болоте? Какая пара покажет худшие результаты на взвешивании?

Смотрите уже завтра в 20:00 в 9 выпуске «Зважені та щасливі»-7

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ