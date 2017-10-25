Самый обаятельный судья «Х-Фактор»-8, феномен украинской эстрады и покоритель женских сердец Олег Винник вспомнил юные годы. Артист рассказал, что в подростковом возрасте был бунтарем и даже признался, что и сейчас слушает рок-музыку.

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В репертуаре Олега Винника много рок-баллад, которые он исполняет на сольных концертах, но телеаудитория знает его, в первую очередь, по танцевальным хитам. Новая композиция «Як жити без тебе» и рок-н-рольная подача музыкального материала раскроет для слушателей еще одну сторону творчества многогранного артиста. По словам певца, ему очень близок этот стиль, и он комфортно и гармонично чувствует себя в новом образе.

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Мало кто знает, что в юности Олег слушал тяжелую музыку, а свой первый опыт на сцене получил, выступая в составе рок-группы и с легкостью исполняя сложные гитарные соло Ингви Мальмстина. Первые деньги артист заработал на свадьбах и дискотеках. Гонорары 15-тилетний гитарист тратил на аппаратуру, новые инструменты и стильную одежду.

«Я носил рваные джинсы и кроссовки с разноцветными шнурками. Подражал рок-музыкантам, в частности популярным в то время группам Bon Jovi и Europe. Ходил с серьгой в ухе и длинными волосами. Маму часто вызывали в кабинет директора школы, но я не переживал по этому поводу, мои родители всегда были на моей стороне, поддерживали меня во всех начинаниях и экспериментах. В свои четырнадцать-пятнадцать думал о другом: как сделать классную песню, круто выглядеть и идти вперед», — поделился воспоминаниями певец.

В настоящее время, Олег Винник также отдает предпочтение рок-музыке. В трек-листе артиста часто звучат композиции британцев Muse и американцев Linkin Park.