Хэллоуин 2017: как и где отпраздновать

Кроме того, что праздник Хэллоуин традиционно отмечается в англоязычных странах, он набирает обороты популярности и в Украине. С каждым годом, в ночь с 31 октября на 1 ноября, вы можете увидеть все больше зловещих тыкв, ужасающего декора, таинственных незнакомцев в страшных костюмах и прочих традиционных для этого праздника атрибутов. Мы уже рассказывали о том как подобрать образ к этому празднику, а теперь расскажем как и где провести ночь на Хеллоуин 2017 так, чтобы она принесла массу удовольствий и запомнилась надолго.

Зловещий праздник в разных странах мира отмечается с присущим национальности колоритом. К примеру в Ирландии, на родине Хэллоуина, практически на каждом окне можно увидеть известную тыкву, а дети облачаются в ужасающие костюмы и отправляются за сладостями к соседям. Кроме того, в преддверии праздника, ирландцы любят печь специальный пирог, который предсказывает будущее.

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А вот в США и Канаде, где Хэллоуин считается самым популярным, улицы и дома просто утопают в конфетах и традиционном для этого дня декоре. Ежегодно устраивается много мероприятий, вечеринок и парадов. Кстати, вырезать неизменный атрибут, Светильник Джека, из тыквы, начали именно в США. До этого зловещими лицами декорировались репы и картошка.

В Украине традиция празднования Хэллоуина появилась не так давно. Однако с каждым годом его популярность набирает обороты. Куда отправиться накануне Хэллоуина в этом году? Мы подобрали лучшие варианты как провести этот день так, чтобы максимально проникнуться атмосферой этого праздника.

Куда пойти на Хэллоуин в 2017?

Первым в нашем списке, конечно же стоит самое таинственное шоу Украины — «Дім таємничих пригод». Это страшно смешное шоу приведет в восторг и взрослых, и детей. Невероятные трюки, впечатляющие спецэффекты и уникальные постановки подарят вам массу впечатлений. Рекомендуем к семейному просмотру!

29 — 30 октября на арт-заводе « Платформа » пройдет тематический семейный праздник Bad Mama Halloween. Готовьте костюмы, набирайтесь смелости — обещают, что будет страшно весело и невыносимо круто. Гостей ожидают развлечения для детей, мастер-классы, конкурсы, массовые танцы, тату для всей семьи, комната гадалок, страшилки, фокусники и многое другое. Вход для взрослых — 100 грн, для детей до 12 лет — бесплатно.

31 октября в Киеве на Воздвиженке состоится Halloween Run, на котором не нужно будет бегать на скорость с конкурентами. Вы должны будете убегать от нечисти. Кроме того, здесь также пройдет конкурс Хэллоуинских костюмов.

Немного раньше самого праздника, 29 октября, пройдет мероприятие под названием « Диско-Вамп » . В парке Феофания на Хэллоуин будет весело как взрослым так и детям. Обещают огромное количество конкурсов. А рулить этим всем будет сам граф Дракула. Также на мероприятии будет целая долина чучел из Silent Hill. А в самом конце всех ждет тематическая вечеринка. Вход: 20 грн, школьники и студенты — 5, дети до 7 лет и пенсионеры — бесплатно.

Музейный Хеллоуин, который пройдет в музее Ханенков обещает что-то совсем необычное. Организаторы уже подготовили программу. Экскурсии для взрослых и детей, а также тематический концерт от QuadArt. Вход свободный, а стоимость экскурсий — на официальной страничке мероприятия в Facebook.

Ну а если у вас нет возможности или желания посетить вышеперечисленные мероприятия, то прочувствовать всю атмосферу праздника помогут фильмы:

Кошмар перед Рождеством

Американский полнометражный кукольный анимационный фильм-мюзикл режиссера Генри Селика, а также продюсера и сосценариста Тима Бертона. По сюжету, главный герой, житель города Хэллоуина, находит портал в город Рождества и, чтобы избавиться от однообразия, решает отмечать новый праздник.

Сияние

Фильм культового американского режиссера Стэнли Кубрика. Действие картины разворачивается в отеле под названием “Оверлук”, куда приезжает устраиваться смотрителем писатель — Джек Торренс. Администратор отеля рассказывает герою о том, что ранее там произошло чудовищное убийство, которое совершил один из предыдущих смотрителей. Джек не придает рассказу серьезного значения. А зря…

Ведьма из блэр: Курсовая с того света.

Культовый фильм ужасов 1999 года, снятый представителями независимого американского кино. История о трех студентах киноотделения колледжа, которые заблудились и бесследно исчезли в лесах штата Мэриленд, во время сьемок курсового проекта о местной легенде — ведьме из Блэр.

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