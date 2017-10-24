Сегодня на своем YouTube-канале Настя Каменских опубликовала видео с шокирующим заявлением – после 11 лет существования популярная группа «Потап и Настя» делает паузу в своей cовместной карьере. Подробнее о том распадается ли группа Настя Каменских и Потап — читайте в нашем материале.

Настя Каменских всегда рассказывает поклонникам о новостях из своей жизни в личном блоге на YouTube — «NKblog». И сегодня певица поделилась видео, в котором вместе с Потапом заявила — их дуэт берет паузу.

«Ребята, у нас есть для вас интересная новость – мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 лет мы дарили вам хорошее настроение и очень-очень много трудились», — сказала Настя Каменских.

Потап рассказал о достижениях дуэта «Потап и Настя» и пообещал, что скоро всех ждет сюрприз от артистов.

«В любом случае следите за новостями, потому что мы готовим для вас кое-что очень интересное», — отметил Потап.

Сколько продлится пауза группы, звезды сами не знают.



Сотни тысяч поклонников дуэта по всему миру гадают — означает ли это, что их любимая группа скоро распадется, или мы все же услышим новые хиты «Потап и Настя».

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