Учебный год начался совсем недавно, а многим школьникам, а также их родителям — хочется узнать: когда начнутся и сколько продлятся осенние каникулы в школе 2017 года и зимние каникулы 2018-го. Когда ваше чадо сможет с чистой совестью заменить учебники и тетрадки на мультики и встречи с друзьями — читайте в материале.

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По рекомендациям Министерства образования — руководство каждой школы самостоятельно выбирает удобный график проведения осенних и зимних каникул. Большинством среднеобразовательных учебных заведений выбран такой график:

Для школ, где обучение традиционно разбито на четверти:

осенние каникулы — с 28 октября по 6 ноября зимние каникулы — с 25 декабря по 9 января

До старта осенних каникул в школах Украины осталось совсем чуть-чуть — придумайте заранее, как занять своего ребенка, чтобы он не просидел целую неделю у экрана телевизора!

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