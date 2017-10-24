11-18 ноября в Польше в рамках 25-го международного фестиваля кинематографического искусства CAMERIMAGE покажут документальный короткометражный фильм корреспондента «Вікна-новини» на СТБ Сергея Стеценко – «Виолетта. 30 лет одиночества» (Overprotected. 30 Years of Loneliness).

CAMERIMAGE – один из самых престижных кинофестивалей мира. Ежегодно свои фильмы там презентуют как признанные мастера, так и начинающие кинематографисты. Гран-при кинофестиваля – «Золотая лягушка». С 2013 года работы, победившие в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм», проходят квалификацию на премию «Оскар».

В этом году отбор CAMERIMAGE прошел документальный короткометражный фильм «Виолетта. 30 лет одиночества» корреспондента «Вікна-новини» Сергея Стеценко, снятый Максимом Мусияном.

«Я впервые подал свой фильм на фестиваль. Несмотря на то, что работа достаточно сильная, я не верил до конца, что она «выстрелит». В большей степени уклон CAMERIMAGE сделан на кинооператорское искусство. Мне вдвойне приятно, что члены жюри оценили фильм, и он вошел в конкурсную программу кинофестиваля», – рассказывает Сергей Стеценко.

«Виолетта. 30 лет одиночества» – история о женщине, которую родная мать десятки лет держала в заточении. Все эти годы она провела в постели, полностью изолированная от внешнего мира. В конце 2014-го года мать Виолетты скончалась. Только после смерти женщины ее дочь, в возрасте 48 лет, нашли в критическом состоянии. Она весила 24 кг.

«О Виолетте мы узнали из тернопольской газеты. Когда ехали на сьемки, даже не ожидали, что ее история окажется настолько интересной. Но записав первое интервью с героиней, поняли, что это просто невероятная история! Сложно представить, что человек не выходил из собственной квартиры десятки лет… И все это из-за гиперболизированной опеки матери. Фильм снимался практически три года. Можно сказать, что мы их прожили вместе с Виолеттой. Видели, как она восстанавливается. Когда Виолетта только попала в больницу, она была в ужасном состоянии, как психическом, так и физическом: не ела, не ходила, почти ни с кем не общалась. Ее воспоминания были перемешаны с историями из книг, которые она когда-то читала. Врачи сумели поставить Виолетту на ноги. Она начала сама ходить, есть, смотреть телевизор и общаться с людьми. Но, к сожалению, Виолетта никогда не сможет стать полностью самостоятельной. В конце фильма мы об этом говорим. Таких историй в Украине много. Соседям и людям, которые видят подобные ситуации, нельзя закрывать глаза на проблему. Безразличие приводит к трагедиям», – делится автор.

Помимо работы Сергея Стеценко на фестивале будет представлено еще 17 документальных короткометражных фильмов кинематографистов со всего мира: Польши, Испании, США, Германии, России и т.д.