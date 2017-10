Финалисты «Х-фактор»-7 молодая полтавская поп-рок-группа Mountain Breeze выпустила свой второй сингл под названием «WWWT (What`s Wrong With That)». Авторами песни выступили известные шведские музыканты. Подробнее о премьере – в нашем материале.

«Для нас это, своего рода, «боевик» — песня очень драйвовая и потрясающе звучит живьем. Мы играли её на крупных фестивалях этим летом и очень круто, что слушатели подхватывают «WWWT» с первых аккордов, а к концу песни уже вовсю поют ее вместе с нами!» — прокомментировал Саша Беляк, лидер Mountain Breeze.

А для того, чтобы вы тоже подпевали Mountain Breeze, мы решили поделиться словами песни «WWWT».

Whats Wrong With That

I know I forget your birthdays

I know that I mess things up

I know that it’s always too late

To make it up to yа

I’m not like your other boyfriends

I’m not like, now what’s his name?

I’m not like the bearded hipster

Or the guy with Armani shades

And I’m

So far from being perfect

But at least I’m being honest

Not like your average kind of guy

What’s wrong with that

Baby this who I am

And I ain’t got a perfect plan

What’s wrong with that

You wish I was a better man

But honey I don’t think I can

What’s wrong with that

Oh oh oh ooh ooh

What’s wrong with that

I know you don’t like the pictures

That I put on my Instagram

Everyone’s got their own opinion

I’m not asking for double taps

Hey I’m

So far from being perfect

But at least I’m being honest

Not like your average kind of guy

Авторами сингла выступили шведские музыканты Chris Wahle и Andreas Öhrn, для которых это уже не первый опыт сотрудничества с Mountain Breeze.

«Работа с ребятами — это удовольствие для нас. Они идеально передают всё, что мы задумали как авторы, и вдохновившись их исполнением Running Low, мы и написали «WWWT», — рассказал Chris Wahle.

«Эта песня о том, что все люди разные. Нужно принимать человека таким, какой он есть, с его сильными и слабыми сторонами и ценить его индивидуальность и неповторимость!» — добавили Mountain Breeze.

Также подопечные Андрея Данилко начали работу над съемками клипа на «WWWT» и обещают к концу года выпустить свой первый студийный альбом.

Давайте послушаем новую песню Mountain Breeze вместе прямо сейчас!