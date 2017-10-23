Во вторник 24 октября СТБ покажет 17 выпуск самого кулинарного шоу «МастерШеф»-7. В новой программе участников ждет одно из самых сложных и ответственных заданий. Им нужно будет накормить по-настоящему особенных гостей — детей-переселенцев.

Владимира Троцкого этот момент тронул особенно, ведь свое детство он провел в детдоме. Увидев малышей, Владимир совсем распереживался.

«В пять лет у меня не стало папы, в 8 лет – мамы. Я не могу приготовить детям что-то невкусное или что-то плохое», — говорит Владимир, ведь очень хорошо понимает этих малышей.

Эктор поддержал Троцкого и отметил, что верит в способности участника.

Сможет ли оправдать Владимир доверие 30 детей-переселенцев и самого Эктора? Смотрите в 17 выпуске «МастерШеф»-7 во вторник, 24 октября в 20:00 на СТБ.