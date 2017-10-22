Телеканал СТБ / Как вырезать тыкву на Хэллоуин: 20 необычных вариантов

Как вырезать тыкву на Хэллоуин: 20 необычных вариантов

Телеканал СТБ

Хэллоуин – один из самых ожидаемых праздников в США. Отмечают его 31 октября, в канун Дня всех святых. Главным символом праздника считают «Светильник Джека». Это тыква, на которой вырезают улыбающееся лицо призрака, а внутри зажигают свечу. Такими фонарями украшают дома или здания во время Хэллоуина. Недавно stb.ua рассказывал, как вырезать тыкву Джека на Хэллоуин, а сегодня мы подобрали топ-20 самых необычных вариантов.

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Веселая тыква с большими зубами.

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Graham King

Адская тыква, которая пожирает другую маленькую тыковку.

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Маленького дьяволенка можно легко сделать вместе с ребенком.

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Тыква с безумной улыбкой поднимет настроение любому гостю.

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Minipixel

Настоящее произведение искусства — тыква в виде марсианина.

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Какой же Хэллоуин без скелета.

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jcookfisher

Кто сказал, что на Хеллоуин нельзя веселиться? Еще один вариант праздничной тыквы —  счастливый призрак. 8-тыква

Эффектная оригинальная тыква со звездными глазами.

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Minipixel

Не каждый смельчак решится вырезать такую злобную тыкву. Выглядит очень устрашауще.7-тыква

Такие тыквы под силу лишь истинным мастерами. К примеру,  Скотт Калли из Вашингтона вырезает голову из270-килограмой тыквы. В наших краях такую вряд ли можно. Но не поделитсья впечатляющим шедевром мы просто не могли.

Mickeleh

Mickeleh

Трио ярких тыковок в виде фонариков.13-тыква

Современный Хэллоуин поражает разнообразием форм и изображений на тыквах.

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Linking Paths

Семейство горящих приведений украшает практически все дворы в США.

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Graham King

Тыква-циклоп даже без свечи внутри смотрится достаточно жутко.

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Paul RJ Muller

Как и эта белая тыква с пауком вместо глаза. Ух!

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Graham King

Узнали в этой тыковке известного персонажа — Чеширского кота?

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Mandydax

Жуткое привидение, вырезанное из тыквы, отпугнет любого своими горящими глазами.23--тыква

И напоследок — милые варианты Светильника Джека для маленьких тыковок!

Halloween jack-o-lanterns

Любой праздник — еще один повод получить незабываемые эмоции и провести веселое время с семьей. А такое занятие, как вырезание тыквы для Хеллоуина, обязательно понравится и взрослым и детишкам.