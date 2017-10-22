«Хата на тата»-6: кто станет героем выпуска 8?

Завтра, 23 октября, вы увидите, как будет меняться герой выпуска 8 «Хата на тата»-6 Юрий Салий-Зозуля. Папа никогда не суетится и не спешит, ведь он ищет смысл жизни. Пока отец занимается духовными практиками, все бытовые проблемы решает его супруга – Лена. Но за неделю в «Хата на тата»-6 он забудет о дзене, гармонии и прежнем спокойствии.

«Машина, квартира, зарплата – бренные вещи. Надо думать о высоком», — говорит Юра.

Думать о высоком очень комфортно, ведь Юра бросил работу еще 8 лет назад, а сейчас живет за счет жены и ее отца. Тесть героя подарил им роскошную квартиру в Киеве, поэтому финансы Юру особо не волнуют.

Две дочурки Юры 4-летняя Маша и 7-летняя Тоня очень одаренные девочки. Но заниматься с ними отец не привык. Долгие годы Юра и Лена живут в недопонимании.

Но когда любимую супругу заберет Дмитрий Коляденко, папа испугается не на шутку.

Какие испытания ждут героя – смотрите уже завтра в 20:00 в выпуске 8 «Хата на тата»-6!