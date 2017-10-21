«Один за всіх»-10: что ждет зрителей в 8 выпуске

8 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-10 уже завтра появится на телеэкранах. В этом выпуске зрителей шокирует история троих детей, которые больше всего на свете боятся родную мать. Подробнее — в материале!

12-летняя девочка и двое младших братьев настолько напуганы, что даже спят одетыми. Дети боятся, что им придется посреди ночи убегать от родной матери. Их соседи утверждают, что в доме чуть ли не каждый день слышатся крики, а как-то мать даже бросалась на дочь с ножом. Однако женщина все отрицает. По ее словам — эту историю придумала бабушка детей, которая не только отняла их у родной матери, но и выгнала ее жить в сарай.

Почему между родными идет кровная война? Правду ли говорит женщина? Какие еще факты из жизни семьи узнают в студии?

Смотрите уже завтра в 21:15 в 8 выпуске «Один за всіх»-10

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