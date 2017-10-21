«Битва экстрасенсов»-17: с какими испытаниями столкнутся участники в четвертом выпуске

«Битва экстрасенсов»-17 выпуск 4 уже завтра появится на экранах телеканала СТБ. Самый мистический проект страны продолжает удивлять зрителей тайнами героев, а также методами работы участников. Завтра экстрасенсы не только смогут узнать интересные факты из жизни 10 людей, но и расследуют дело заключенного, который, возможно, оказался за решеткой лишь по стечению обстоятельств. Подробнее — в материале.

Участники 17 сезона «Битвы экстрасенсов» продолжают удивлять. В первом испытании им предстоит определить пару, которая встретилась на проекте впервые. Однако для пяти пар, решивших стать героями испытания, этот день станет судьбоносным. Ведь перед ними откроются шокирующие факты из жизни их половинок.

После первого испытания экстрасенсы отправятся в город Копычинцы Тернопольской области, где расследуют дело парня, который уже три года сидит в тюрьме за совершение жестокого убийства. Cам парень помнит лишь то, что проснулся возле окровавленного трупа, а за решеткой оказался при отсутствии каких-либо улик.

Чем закончится расследование? Почему демонолог набросится на жителей города? Какие шокирующие факты из жизни пяти пар смогут узнать экстрасенсы?

Смотрите уже завтра в 19:00 в 4 выпуске «Битвы экстрасенсов»-17!

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