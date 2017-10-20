Всеукраинский день борьбы с заболеванием рака молочной железы проходит ежегодно 20 октября. Он был создан для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме роста показателей заболеваемости раком молочной железы в Украине.

Учрежден всеукраинский день борьбы с заболеванием рака молочной железы в 2005 году указом Президента Леонида Кучмы чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме и активизировать деятельность по предотвращению возникновения и распространения заболевания.

Существует несколько основных факторов, которые повышают риск заболевания раком молочной железы:

возраст старше 40 лет, чем старше женщина — тем выше риск заболевания

наследственная склонность, если у кого-то из ваших родственников было это заболевание

менопауза после 55 лет

раннее начало менструации (до 12 лет)

первые роды в возрасте старше 30 лет или их отсутствие, аборты, отсутствие грудного вскармливания

нарушение гормонального баланса или ожирение

курение, прием алкоголя, избыток животного жира в пище, стресс

В Украине, как и во всем мире, заболеваемость раком молочной железы растет. Однако, в нашей стране существует и проблема высокой смертности от болезни. Причина — девушки идут к врачу на поздних стадиях, когда проблема уже явная. Как следствие половина пациенток умирает уже на протяжении первого года после выявления рака молочной железы.

Для того, чтобы вовремя заметить и предотвратить развитие рака молочной железы необходимо регулярно проводить простые методы диагностики самостоятельно. А также не забывать проходить клиническое обследование молочных желез и делать маммографию.

Помните, что именно благодаря раннему выявлению болезни, а также улучшению диагностики и методов лечения, смертельных случаев во всем мире становится с каждым годом все меньше.

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