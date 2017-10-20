Сегодня, 20 октября 2017 – Международный день повара. Эти люди делают нашу жизнь вкуснее и сытнее, поэтому пропустить этот праздник мы не можем. Желаете узнать больше об этом вкусном торжестве? Тогда читайте наш материал!

День повара начали отмечать относительно недавно – в 2004 году. Именно тогда Всемирная ассоциация кулинарных сообществ приняла решение ежегодно отмечать День повара 20 октября. В более чем 70 странах мира празднование стало поистине масштабным.

Торжество одинаково радует кулинарных профессионалов и гурманов: первые готовят, а вторые оценивают приготовленные блюда. В этот день принято организовывать мастер-классы, выставки, дегустации. Новички получают возможность обучиться бесценным навыкам у известных кулинаров, а все желающие – отведать приготовленные шедевры.

Повар – это достаточно сложная, но очень интересная и творческая профессия. Кулинарные мастера должны быть сконцентрированными и в то же время расслабленными, ведь им нужно легко и быстро готовить блюда любой сложности. Рассеянность и напряжение противопоказаны в этом деле.

Все знают, что обязательный элемент поварской одежды – колпак. Но когда и где появилась эта интересная задумка? В ХVII веке английский король обнаружил в тарелке с супом муху! Разгневавшись, монарх решил контролировать всех поваров с помощью специального человека, который должен был следить за порядком на кухне. Тот человек и придумал правило ношения колпаков.

Факты упорно подтверждают, что самые успешные кулинары – это мужчины, а не женщины. Возможно, причина этого кроется в том, что вкусовая чувствительность у мужчин выше, чем у представительниц прекрасного пола.

Лучшая традиця Дня повара – это исполнение рекордов для книги Гиннеса. Самая большая пицца, хот-дог, мороженое…Повара весьма изобретательны на этот счет, а перспектива запечатлеть свое имя в истории кулинарии подстрекает еще больше!

Желаем всем вкусно и приятно отметить Международный день повара!