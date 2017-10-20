История первого конкурса «Евровидение» (ВИДЕО)

Первый конкурс «Евровидение» состоялся 61 год назад в швейцарском городе Лугано. Тогда, в 1956 году всего лишь семь стран приняли участие — Бельгия, Голландия, Италия, Люксембург, Франция, ФРГ, Швейцария. Победу одержала представительница страны-хозяйки конкурса швейцарка Лиз Ассиа с песней на французском языке «Refrain».

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Конкурс, который длился 1 час и 40 минут вел Лоэнгрин Филипелло. Отметим, что первое «Евровидение» было не теле-, а радиопередачей. В студии находилось всего несколько камер, ведь не у всех европейцев в то время был дома телевизор.

Интересно, что конкурс «Евровидение» появился в результате преобразования итальянского фестиваля Сан-Ремо. Марсель Бесон, который очень любил этот проект, видел в конкурсе возможность объединения наций в непростое послевоенное время. И по сей день в Италии существует фестиваль Сан-Ремо, победитель которого и едет представлять Италию на самом «Евровидении».

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Хотя конкурс записали для телевизионного вещания в некоторых европейских странах, на сегодняшний день не осталось ни одной копии, кроме повторного выступления Лиз Ассии в конце. Это уникальное видео вы можете посмотреть прямо сейчас:

