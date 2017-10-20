Ура! Уже завтра, 21 октября, в 19:00 в эфире телеканала СТБ вы увидите завершающий кастинг самого вокального шоу страны «Х-фактор»-8. Что ждёт зрителей в выпуске 8 — читайте в нашем материале.

Кастинг 8 «Х-фактор»-8 будет очень волнительным, ведь у участников останется всего лишь один шанс проявить себя и завоевать расположение судей. Ради «да» они будут готовы на многое. Кто-то подарит членам жюри неземной номер, а кто-то преподнесет неожиданный сюрприз. Например, появление бэк-вокалистки Потапа и Насти – Жени – обезоружить судью. Также неожиданным будет и выступление легенды 90-х Юрка Юрченко с группой «Юркеш». Но кто же удостоится Золотой кнопки восьмого сезона любимого шоу?

Узнайте уже завтра! Не пропустите последний кастинг «Х-фактор»-8 в субботу, 21 октября, в 19:00 на телеканале СТБ!