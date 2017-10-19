«Сюрприз, сюрприз!»: чем удивит восьмой выпуск проекта

Уже завтра «Сюрприз, сюрприз!» выпуск 8 продолжит воплощать в жизнь заветные мечты людей, которые этого заслуживают. Смелые герои, вдохновляющие истории, ошеломляющие эмоции и яркие сюрпризы. Чего еще ждать от восьмого выпуска самого доброго шоу страны? Узнайте в материале!

В пятницу, 20.10.2017, «Сюрприз, сюрприз!» познакомит украинцев с новыми героями. Какой сюрприз ожидает парня, спасшего сестру и бабушку от грабителей ценой собственного здоровья? Почему героем проекта станет собака, и какой подарок ей преподнесут? Какими сюрпризами порадует Василий Вирастюк? С кем встретится Владимир Зеленский? Кого наградит трогательным подарком Константин Томильченко? Какие эмоции будут царить в студии, когда она воссоединит самых близких людей после разлуки в 30 лет?

«Сюрприз, сюрприз!» выпуск 8 будет незабываемым, а также еще раз подтвердит, что добро всегда возвращается. Смотрите в пятницу, 20.10.2017, в 20:00 на СТБ!