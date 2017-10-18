«Зважені та щасливі»-7 выпуск 8 уже завтра появится на телеэкранах. На этой неделе мужчины смогут осуществить самые заветные мечты своих половинок. Но для этого им придется сразиться в самом сложном конкурсе, который только можно представить. Завтра мужской половине участников предстоит не только побороться ради своих любимых, но и довести всей стране, что они герои. Подробнее — в материале!

Участники 7 сезона «Зважені та щасливі» продолжают бороться за счастье семьи. На этой неделе, в тайной комнате участницы поделятся с Анитой и всей страной своими мечтами. И некоторые из них, действительно удивят своей храбростью. Но больше всего девушек порадует тот факт, что ради их осуществления, от них не требуется никаких усилий. Ведь все сделают их мужчины.

Кроме того, парни также посетят тайную комнату, чтобы выбрать мечту, за которую они будут бороться. Но не все так просто! Ведущая покажет не только желания их девушек, но и чужие, чтобы усложнить выбор. И когда мужчины определят правильные, по их мнению, желания — они отправятся на сложнейший конкурс всего сезона!

С каким испытанием столкнуться участники? Какие желания загадали девушки? Кто сможет осуществить мечту своей половинки?

Смотрите уже завтра в 20:00 в 8 выпуске «Зважені та щасливі»-7

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