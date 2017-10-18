К группе O.Torvald можно относиться по-разному. Кто-то давно повесил на них ярлык команды для «малолеток», кто-то рос на треках и до сих пор «бережет» в плейлисте любимые «Качай» и «Київ-London». Но быть равнодушным к музыкантам, которые более 10 лет держат свою аудиторию – невозможно. Минувшей весной O.Torvald победили на Национальном отборе «Евровидения-2017». Рок-группа заметно отличалась от остального контингента конкурса – не было красного платья и душераздирающей песни о несчастной любви. К сожалению, европейский зритель не оценил украинских рокеров и отправил команду в самый низ таблицы результатов. Музыкальные критики и журналисты были уверены, что O.Torvald залягут на дно и будут страдать – но нет. После Евро ребята занялись созданием нового сборника «Бісайди», который, по нашему скромному мнению, на порядок круче их предыдущих релизов. О чем теперь поют O.Torvald – читайте, а лучше слушайте в материале. «Это не совсем альбом, но уже и не EP. Так сложилось, что после подготовки к «Евровидению» мы не занимались музыкой, а хотелось бы. С мая мы начали возвращаться к своим истокам и построили для себя удобную студию. На этот раз мы решили все делать самостоятельно. Много играть, много заниматься музыкой — получать удовольствие так же, как 10-15 лет назад», — комментирует новую работу фронтмен группы Женя Галич.

В сборнике «Бісайди» всего 8 композиций – есть треки на украинском и на русском языках. Изюминкой релиза стал кавер на песню Скрябина «L.V.», который Галич исполняет в манере Кузьмы.

«Это песня группы «Скрябин» с альбома «Казки», 97 года. Я мечтал ее сыграть с 1994 года, когда впервые услышал на концерте Андрея. И мы сделали это, реализовали мою мечту», — говорит Женя Галич.

Еще одна работа, которая точно надолго задержится в музыкальных чартах — совместная песня с группой «Бумбокс» — «Вечер в Рио» . «Эта история произошла в 2014 году, во время написания альбома «Ти Є». У нас была классная музыка с правильными гитарными рифами, но не было текста. К нам на репетицию пришел Андрей Хлывнюк и сказал: «Дайте я попробую прочитать» — и начал зачитывать текст «Рио». Сначала он показался нам смешным, но когда мы начали петь, то получилось неплохо. Решили ее не включать в тот альбом, где уже была совместная песня с «Бумбокс», выдерживали паузу. Через три года Андрей включил ее в свой альбом «Голый Король», а мы — в «Бісайди», — Женя Галич.

Сейчас релиз «Бісайди» на первом месте альбомного чарта Google Play, а песня «В Подушках» занимает второе место в топе треков. Таким образом O.Torvald взяли реванш за «Евровидение-2017» и доказали своим поклонникам и хейтерам, что хорошая музыка важнее блеска и фанфар.

«Я понимаю, что участие в «Евровидении» — это важнейший повод, но я попросил бы относиться к нам, как к группе, которая имеет свою 10-летнюю историю, со своими взлетами и падениями, концертами и аудиторией. И ни в коем случае не отбрасывать нас на 10 лет назад, как будто «Евровидение» — это единственный важный повод в нашей истории», — говорил Галич во время первой пресс-конференции, посвященной «Евровидению-2017», и был чертовски прав.

Карина Кищак