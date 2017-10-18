Ведущему самого романтичного реалити страны «Холостяк»-8 Григорию Решетнику вчера исполнилось 34 года. В свой день рождения именинник не только получал подарки, но и сам преподнес удивительный сюрприз своей семье — поездку к морю. Подробнее — читайте в нашем материале.

17 октября телеведущему Григорию Решетнику исполнилось 34 года. Именинник рано утром собрал семью, и Решетники в полном составе отправились праздновать в Одессу. Чтобы по традиции отметить день рождения с родными, Григорию пришлось отпрашиваться у руководства проекта «Холостяк».

«Дело в том, что у нас сейчас как раз съемки в разгаре и я часто в командировках. Пришлось слезно просить съемочную группу отпустить меня на пару деньков, чтобы отметить день рождения в семейном кругу. Тем более, что это первый раз, когда нам предстояло праздновать его вчетвером, ведь в этом году у нас родился еще один сын. Спасибо руководству проекта – они отпустили меня из командировки пораньше. И мое первое 34-летнее утро началось дома, и с подарков от жены и сыновей. Димуля подарил мне свою улыбку, а Ванечка – открытку, которую он в садике сделал специально для меня. Затем мы начали раздумывать над тем, как отметить», — рассказал Григорий.

Телеведущий также поделился, что ему хотелось убежать к морю, поэтому семья отправилась в Одессу.

«Причем вещи собрали буквально за два часа, — вспоминает ведущий. – Просто захотелось убежать к морю. А Одесса – она ведь такая: атмосферная, романтичная, праздничная. Заказали столик в прекрасном ресторане и провели отличный вечер. Мы с Димочкой отправились гулять по набережной, а Кристинка с Ванюшей – на шоу в дельфинарий. Затем поехали знакомить сыновей с городом. Я считаю, отличное начало моего нового года жизни».

Напомним, что уже весной стартует восьмой сезон самого романтичного шоу страны «Холостяк» с новым героем — Рожденом Ануси.