12 лет на «Вікна-новини»: эксклюзивное интервью с Татьяной Высоцкой

Вот уже 12 лет как мы каждый вечер включаем “Вікна-новини” на телеканале СТБ, чтобы узнать самые свежие новости от ведущей Татьяны Высоцкой. В эксклюзивном интервью stb.ua Татьяна рассказала кто является ее кумиром в профессии, про свой первый эфир и о том, как справиться с волнением, когда на тебя смотрят миллионы телезрителей.

Тетьяна, мечтали ли вы в детстве стать телеведущей?

Всегда с интересом смотрела новости в детстве. Следила за мимикой, жестами ведущих и удивлялась их сдержанности.

А кто был вашим кумиром в этой профессии, на кого вы равнялись?

В юности, когда только начинались коммерческие новости, вся страна влюбилась в Елену Фроляк и Аллу Мазур, я не исключение. И сейчас отношусь к ним с пиететом.

Помните ли вы свой первый день работы на “Вікнах”? Каким он был?

Конечно, помню — нервным и волнительным. Ничего не забыть, все написать, не пропустить. Начинать что-либо тяжело. 12 лет назад я начинала в “Вікнах” в 18.00, тогда этот выпуск вели стоя у пюпитра. Поэтому моя задача была выйти, вцепиться в него и пережить (улыбается).

Присутствует ли сейчас волнение когда вы выходите в прямой эфир? Как вы с ним справляетесь?

Конечно. Намного меньше, но присутствует. Особенно если что-то идет не так, если эмоционально сложная подводка к журналистскому материалу. Особенно ничего не поделаешь. Дышу глубже, усилием возвращаю себя в суть новости. Как я говорю в таких случаях цитатой из мультика Мадагаскар: — “Улыбаемся и машем”.

Бывало ли такое, что вам не нравилось как вас накрасили или не нравился костюм, для выпуска и вас это сбивало?

Если мне категорически не нравится или не подходит вещь, я ее не надену. Бывают не очень комфортные пиджаки, которые ограничивают движения или дыхание. Их я просто редко надеваю. С “накрасили” тоже все просто-в процессе, если есть у меня замечания или предложения — я их вношу.

Вы самая опытная на “Вікнах”, помогаете ли вы молодым коллегам?

Стараюсь. я не чувствую соперничества, скорее это ощущение старшей сестры. Если я могу что-то подсказать или поддержать — охотно это делаю.

Вы вели пост программу на “Зважені та щасливі”. Почему вести новости вам нравится больше чем развлекательную программу?

Новости — короли эфира, как ни крути. Развлекательный жанр очень интересный, это всегда вызов, тем более для вышколенных новостийщиков. Так что я рада такому опыту.

Какие ваши самые яркие воспоминания связанные с работой на “Вікнах”?

Вспоминать буду на пенсии, я ведь и сейчас живу насыщенной жизнью в центре событий, и это, поверьте, очень ярко (улыбается).

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