Ровно неделю назад stb.ua уже писал о премьере самой романтичной и доброй песни Pianoбой — «Полуничне Небо». Сегодня, 17.10. 2017 Дмитрий Шуров и его команда презентовали одноимённый клип, в котором Pianoбой показал Украину своей мечты. Даты релиза песни и клипа музыканты выбрали неспроста. Как «Полуничне Небо» связан с нумерологией, почему в нем есть «дзен» и какой родную страну видит Pianoбой — читайте в нашем материале.

«Когда я сказал, что слоганом клипа «Полуничне Небо» можно взять слова Т.Г.Шевченко «І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь», меня троллила вся команда. А получилось, я попал в точку. Украина — удивительная, многокультурная страна, которая находится между востоком и западом. В клипе на «Полуничне Небо» мы хотим показать эмоционально, культурно и эстетически разную, но такую идеальную и прекрасную в нашем представлении Украину, где есть место всем — и художникам и бизнесменам, и красивым и не очень, людям всех возрастов и вероисповеданий», — рассказал о клипе Дмитрий Шуров.

По словам судьи «Х-фактор»-8, в видео зашифровано много символов.

«В видео есть все, что я люблю: мирное небо, украинский дом с индийскими покрывалами, радостные бесящиеся дети, взрослые с их проблемами и их моментами счастья, влюбленные, ссорящиеся, но мирящиеся, художники и их картины, музыканты и их сцена, самая красивая природа моей страны, вкусный летний стол, вино и даже барабанщик-буддист! Что мне еще нужно от жизни? Чтобы вся эта изумительно идеалистическая картинка стала реальностью для всех моих соотечественников, — поделился Шуров, — в видео зашифровано много символов, но клянусь — получилось это не специально. Начинается оно с ловца снов – индейского амулета, защищающего его владельца от злых духов. Висит этот амулет в стареньком, но отремонтированном хиппанском фольксвагене, которым управляют любящие люди. Для меня этот фольксваген — это Украина, а любящие люди за его рулем – это мы с вами…Дальше разгадывайте этот мистический клип сами».

Как отмечает сам Pianoбой, все детали клипа «Полуничне Небо» очень важны. Кроме того, песня и видео связаны с нумерологией.

Песня «Полуничне Небо» была написана в странах трех континентов: в воздухе над Северной Америкой (в перелете Лос-Анжелес — Париж), в Азии (Шри Ланка) и в Европе (Украина). Цифра 3 в восточной нумерологии означает, что вы находитесь на верном пути.

Темп песни – 88. Именно эта цифра, которая составлена из двух перевернутых символов бесконечности, оказалась идеальным темпом для записи трека.

Релиз песни состоялся 10.10.17 в 10.00. А клип вышел 17.10.17 тоже в 10.00. Так, моменты обнародования песни и видео включают в себя только 3 цифры (тут смотри пункт первый): 1, 0 и 7. С точки зрения нумерологии семерка – одно из самых счастливых чисел, символизирует интуицию, накопленные веками знания, а также является знаком удачи. Десятка символизирует оптимизм, независимость и уверенность в завтрашнем дне. Ноль означает вечность – в нем зашифровано начало пути и его конец, что делает его символом бесконечности.

Долгое время песня называлась «Дзен». Под этим названием ее узнали слушатели всех фестивалей лета 2017: так она писалась во всех трек-листах. В предвкушении выхода клипа фанаты уже задарили Диму книжками «Притчи буддизма», и браслетами с надписью «Дзен». Однако, чтобы всех запутать, автор решил оставить за песней ее первое название «Полуничне Небо». Это и аллюзия на знаменитую битловскую песню, и первичный источник вдохновения, и более подходящий по смыслу символ.

Смотрите долгожданный клип Pianoбой «Полуничне Небо» прямо сейчас!

