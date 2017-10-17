Пенсионная реформа в Украине – одна из самых актуальных тем на сегодняшний день. 3 октября Верховная Рада Украины поддержала новый закон, который гарантирует повышение минимальной пенсии, но также имеет свои нюансы, в которых нам помог разобраться известный юрист, эксперт многих проектов канала СТБ — Михаил Присяжнюк. Сколько надо отработать, чтобы заслужить достойную старость? Кого новая реформа порадует, а кого наоборот – читайте в нашем материале.

В Украине действует солидарная пенсионная система. Работающие люди отчисляют деньги из своих зарплат в Пенсионный фонд, а государство пытается их распределить между всеми пенсионерами. Система отлично работала в советские времена, когда все были трудоустроены официально, а за тунеядство людей наказывали. Сейчас же, когда многие получают заработную плату «в конверте», а демографические показатели явно отличаются от тех, которые были в 70-х годах, в Пенсионном фонде образуется дыра. Правительство предлагает нам не совсем реформу, а скорее модернизацию, ведь пенсионная система остается все той же.

«Основное отличие Пенсионной реформы в том, что она оптимизирует траты государства. Закон отменяет специальные пенсии для госслужащих, судей, ученых и прочих категорий. Они переводятся на общую систему начисления пенсий. Исключение сделано только для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Снимается ограничение для работающих пенсионеров – теперь можно одновременно получать зарплату и пенсию. Также делается основной упор на страховой стаж, который теперь можно докупить. Для тех, у кого вообще нет страхового стажа, будет начисляться социальная помощь при достижении 63 лет.

Также отменяется право на пенсию за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты.

Основные изменения в пенсионной реформе – это привязка к страховому стажу, ежегодные индексации и повышение минимальной пенсии», — рассказал Михаил Присяжнюк.

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Главные изменения в пенсионной системе от 3 октября 2017 года:

— С 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров будет составлять 1 452 гривны, а не 1 312, как сейчас.

— Размер пенсии для детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, вырастет с 949 до 1 373 гривен.

— Если вам исполнилось 60 лет, вы решили покинуть работу и уйти на покой, требования к стажу будут такие:

2018. Вы сможете получать пенсию, если ваш официальный рабочий стаж составит не менее 25 лет

2019. Вы сможете получать пенсию, если ваш официальный рабочий стаж составит не менее 30 лет

2020. Вы сможете получать пенсию, если ваш официальный рабочий стаж составит не менее 35 лет

— Законопроект предусматривает отмену специальных пенсий для нескольких категорий – работников сферы образования, медицины, бывших чиновников, судей, прокуроров, журналистов.

Стоит отметить, что льготы для военнослужащих не отменят. Отмена специальных пенсий будет касаться только новоиспеченных пенсионеров.

— Предпринимателям также будет насчитываться стаж (если вы начали заниматься бизнесом официально с 1998 года).

Что НЕ изменилось в Пенсионной системе:

— Формально пенсионный возраст остается таким же – мужчины уходят на заслуженный отдых в 60, а женщины в 58. Но чтобы до этого момента хватило стажа – придется изрядно попотеть.

— Как и раньше, в стаж будет засчитываться обучение на бюджете, но только в случае дневной формы обучения.

— Военная срочная служба также будет учитываться.

Даже после выхода на пенсию можно продолжать работать и увеличивать свой страховой стаж. Если вам уже 60 лет, а вязать носки и возиться с внуками как-то неохота – работайте. К тому же, правительство за это вам гарантирует бонус — ежемесячно плюс 0,5% от пенсии за каждый дополнительный месяц стажа за первые 5 лет, а после — плюс 0,75% от пенсии.

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