Магнитные бури в октябре 2017 будут не слишком сильными. Однако в сочетании с неизбежным сезонным похолоданием, скачками атмосферного давления и осенней депрессией даже слабые колебания способны ощутимо ухудшить состояние метеозависимых людей.

Влияние магнитных бурь Многие люди часто ссылаются на магнитные бури при различных обстоятельствах, однако далеко не все знают, в чем именно заключается суть данного природного явления. Внутри Земли находится жидкое ядро, генерирующее токи, которые создают магнитное поле планеты. Когда на Солнце происходит выброс и летит в сторону Земли, именно магнитосфера защищает нашу планету от «агрессивного» солнечного ветра.

Результатом столкновения двух космических энергий и становятся магнитные бури. Все органы в человеческом теле также обладают определенным магнитным полем. Когда магнитная буря не совпадает по частоте с определенным органом, он дает сбой. Кроме того, может меняться и наше психоэмоциональное состояние. Подобное воздействие оказывают грозы, поэтому во время ливня с молниями часто возникает какой-то необъяснимый страх.

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Когда ожидать магнитные бури в октябре 2017?

В середине осени предполагаются четыре слабые магнитные бури, которые произойдут с 11 по 14 октября. По сути, все они будут вызваны одной солнечной вспышкой, поэтому данное явление можно назвать одной затяжной магнитной бурей.

9 октября на Солнце возникнет вспышка, которая достигнет нашей планеты приблизительно через два дня. Негативное влияние будет достаточно ощутимым. 12 октября уже все метеозависимые люди отчетливо ощутят на себе это воздействие. Продолжительный характер бури приведет к нарастающей утомляемости и подверженности стрессам. Даже вполне здоровые люди могут почувствовать себя хуже обычного.

Как устоять перед негативным воздействием магнитной бури в октябре 2017?

Ешьте больше овощей и фруктов. Откажитесь от алкогольных напитков и курения. Пейте много воды, травяных настоев, компотов. Воздержитесь от крепкого чая и кофе. Гуляйте на свежем воздухе. Не переутомляйте себя физическим или умственным трудом, больше отдыхайте. Сохраняйте терпение, избегайте ссор. Любые негативные эмоции только усугубят ослабленное состояние организма.

Стоит отметить, что последний день бури, то есть 14 октября, припадает на субботу, когда страна отмечает сразу два больших праздника – Покров Пресвятой Богородицы и День защитника Украины. Праздничный выходной день отлично поспособствует тому, чтобы легко перенести последний день бури.

Пусть даже во время затяжной магнитной бури в октябре 2017 у вас будет прекрасное настроение! Тем более, что на носу официальный выходной – понедельник 16-го числа!