Яркие финалисты «Х-фактор»-6 группа Epolets презентовала клип «Одна», съемки которого проходили в заброшенном токарном цеху. Фронтмен Паша Вареница признался, что песня основана на реальной любовной истории из его жизни. Подробнее — читайте в нашем материале.

Читайте также: Pianoбой — Полуничне Небо: Дмитрий Шуров показал Украину своей мечты в новом клипе

«Нам давно хотелось написать балладу. И поэтому, когда родилась песня «Одна», мы решили, что на нее обязательно нужно снять видео. Эта песня — про пережитое мною расставание с девушкой. Сама по себе композиция стала для меня очень большим откровением, поэтому мне не хотелось, чтобы клип был тесно связан с её историей и, тем более, дословно описывал то, о чем она», — делится фронтмен Epolets Паша Вареница.

Клип и песня сильно отличаются от привычного репертуара группы. А главную роль играют не сами музыканты, а собирательный образ девушки.

«Это история о властной девушке, которая разрывает отношения с молодыми людьми — грубо и навсегда. Убить все, что между ними было, стало смыслом ее жизни. Большего у неё нет», — комментирует режиссер и сценарист клипа Игорь Троцкий.

Группа Epolets существует с 2012 года. На сегодняшний день в арсенале музыкантов три записанных альбома, множество клипов и синглов. 17 ноября в столичном клубе Sentrum состоится презентация четвертого студийного лонгплея «Діти моря», после чего группа отправится в тур по городам Украины. Кроме того, 8 ноября Epolets выступят приглашенными гостями у британского инди-коллектива The Kooks в Киеве.

Смотрите клип группы Epolets «Одна» прямо сейчас!

