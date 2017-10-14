«Битва экстрасенсов»-17 выпуск 3 уже завтра появится на телеэкранах. Самый мистический проект страны продолжает открывать перед зрителями сокровенные тайны героев, а также интриговать их методами работы участников. Завтра экстрасенсы не только узнают ужасающие факты из жизни обычных людей, но и сами столкнутся с угрозой смерти. Подробнее — в материале!

Участники 17 сезона «Битвы экстрасенсов» продолжают шокировать. В пикантном испытании им предстоит определить, кто из героев торгует собственным телом. Но это еще не все! Завтра экстрасенсам придется объединить собственные силы!

Что заставит участников объединиться с соперниками? Кто сообщит об уходе из проекта? Чья жизнь окажется на волоске?

Смотрите уже завтра в 19:00 в выпуске 3 «Битва экстрасенсов»-17!

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